ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor

09.04.2021 11:13

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli mekanik ustası Mahmut Daşdelen, kurduğu atölyede atık aküleri yeniden kullanılabilir hale getirerek engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinde kullanmalarını sağlıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli mekanik ustası Mahmut Daşdelen, kurduğu atölyede atık aküleri yeniden kullanılabilir hale getirerek engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinde kullanmalarını sağlıyor.

Özel bir fabrikadan 2014'te emekli olan 55 yaşındaki Daşdelen, 5 yıl önce, Fiziksel Engelliler Derneği Başkanlığı görevini yürüten arkadaşı İsmail Şentürk'ü ziyareti sırasında engelli bireylerin taleplerinden haberdar oldu.

Bunları karşılamak için harekete geçen Daşdelen, derneğin bir bölümünde kurduğu atölyede akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin eksikliklerini gidermeye başladı.

Daşdelen sonraki süreçte atıl akülerin yeniden kullanılması için bir sistem kurarak engelli bireylerin istifadesine sundu.

"Akü problemini ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Mahmut Daşdelen AA muhabirine, engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinin bakımlarını yapmak ve eksiklerini gidermek amacıyla çalışmalara başladığını söyledi.

Engelli bireylerin en önemli şikayetinin tekerlekli sandalyelerde akünün bitmesi olduğunu aktaran Daşdelen, "İnternette araştırma yaptım, gördüğüm bazı konuları uyguladım, akülerin tekrar hayata geçirilebileceğine dair yorumları gördüm. Bunları uygulamak için biz de aynı şekilde gereken malzemeleri topladık. Aküleri kurtarmak için bir aparat geliştirdik. Boş akülerde denedik, test ettik ve gerçekten de tekrar kullanılabilir hale geldiğini gördük. Çok zarar görmemiş aküleri kurtarabiliyoruz. Atıl durumdaki akülerin tekrar kullanılır hale getirilmesini sağladık. Ekonomiye bir katkımız var, faydamız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Daşdelen, kurdukları sistemle akülü tekerlekli sandalyelerin akü problemini ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek çalışmadan haberdar olan çok sayıda engelli bireyin derneğe gelerek yardım talep ettiğini dile getirdi.

Atölyeyi akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin her türlü arızasının giderilmesi için büyüttüklerini, çalışmalarını gönüllülük esasına göre yaptığını anlatan Daşdelen, "Çoğu ihtiyaç sahibi engelli birey, bizlere gelerek bu hizmeti istiyor. Boş akülerini getiriyorlar, bizler de yapabileceğimizi yapıyoruz, kullanılır halde de kendilerine teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk de arkadaşı Daşdelen'in dernek hizmet binasında oluşturduğu atölyede örnek çalışmalara imza attığını aktararak, "Kendisine minnettarız. Sadece akü değil, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin her türlü bakım ve onarımlarını da hiçbir ücret almadan gönüllü olarak yapıyor." dedi.

ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor
ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor
ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor
ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor

Zonguldak, Engelli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Emekli mekanik ustası, atık aküleri kullanılabilir hale getirerek engellilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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