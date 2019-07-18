Son Dakika Haberleri: Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor
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Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor

1 saat önce

Eskişehir'de yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir ayağı kesilen memur emeklisi Ramazan Yıldırımer, 12 yıldır tartıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor, System.String[]
Eskişehir'de yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir ayağı kesilen memur emeklisi Ramazan Yıldırımer, 12 yıldır tartıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra rahatsızlığı sonucu 14 yıl önce bir ayağının kesildiğini anlatan Yıldırımer, geçim sıkıntısı sebebi ile uzun yıllardır Hamamyolu'nda tartıcılık yaparak ek gelir sağlamaya çalıştığını anlattı. Çocukları okuduğu için emekli maaşı ile geçinemediğini bu yüzden bir ek yapmak zorunda kaldığını belirten Yıldırımer, "Baktım olmuyor geçim de ağırlaştı çocuklar okuduğu için tartıcılığı başladık. Her gün motosikletimle buraya gelip gün boyu tartılmak isteyen insanlara hizmet veriyorum. Belli bir miktar para istemiyor, kim ne verirse kabul ediyorum" ifadeleri kullandı.

İş piyasasında durumun geçen seneden bu yana çok fark ettiğini ve olumsuz Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durumun işini de etkilediğini anlatan Ramazan Yıldırımer, "12 senedir burada tartıcılık yapıyorum. Geçen seneye kadar piyasa iyiydi, ama bu sene piyasa çok dar ve iş yok. Yani piyasa durgun, millette artık para mı yok bilmiyorum. Bu durum bizim işimizi de çok etkiledi. Geçen sene çok şükür iyiydi, ama bu sene işler kötüdür. Bizde belli bir fiyat yok vatandaş ne verirse onu alırız. Bir gün 10 lira, başka gün 15 lira kazanıyorum. Hiç olmasa evimin ekmek ve su parasını buradan kazanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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