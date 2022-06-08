Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika
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Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi

08.06.2022 17:29

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "3600 ek gösterge ile emeklilerimizin yüzü gülecek.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "3600 ek gösterge ile emeklilerimizin yüzü gülecek. Her memura hiyerarşi hakkı içinde 600 puanlık artış yapılması önemli bir gelişmedir." dedi.

Küçükkösen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir bekledikleri 3600 ek gösterge düzenlemesinin açıklanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Düzenleme ile 3600 ek göstergeyi elde eden emeklinin maaşında yüzde 21-22 artış olacağını ifade eden Küçükkösen, birinci kademedeki dört meslek grubundan kişilerin bu haktan yararlanacağını söyledi.

Emekli memurlar ile aktif memurlar arasındaki maaş farkının fazla olduğunu dile getiren Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanı emekli olduktan sonra bazı kesintileri oluyor. Ek geliri olmuyor. Aile ve çocuk yardımı kesiliyor. Aylık bağlanma oranında düşüş oluyor. Dolayısıyla maaşlarında düşme hasıl oluyor. 3600'ün işlerlik kazanmasıyla emekliler ziyadesiyle bundan istifa edecek. Ek göstergesi 3000 olan memur emeklisi şu anda 5 bin 627 lira maaş alıyor. 3600 ek gösterge alması halinde maaşı 6 bin 861 liraya çıkacak. 1234 lira maaşında fark olacak."

Küçükkösen, düzenleme ile emeklilik ikramiyelerinde de artış sağlandığını, 197 bin lira ikramiye alan kişinin 248 bin emekli ikramiyesi almaya hak kazanacağını dile getirdi.

Enflasyon nedeniyle emeklilerin alım gücünün zayıfladığına dikkati çeken Küçükkösen, "3600 ek gösterge ile emeklilerimizin yüzü gülecek. Her memura hiyerarşi hakkı içinde 600 puanlık artış yapılması önemli bir gelişmedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Küçükkösen, emekliye de aktif memurken verilen eş ve çocuk durumuna ilişkin ödemelerin sağlanması, örgütlenme hakkının tanıması gerektiğini söyledi.

Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi

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Kaynak: AA

Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika

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