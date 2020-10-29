Emekli memurdan Aydın incirine klipli tanıtım - Son Dakika

AYDIN'da yaşayan yerel sanatçı Eşref Gürpınar (62), incir için türkü besteleyip, klibini çekti. 1 aylık çalışmayla çekilen 'Aydın İnciri' isimli klip, büyük ilgi gördü.

Aydın İl Özel İdaresi'nde memur olarak çalıştığı dönemlerde boş zamanlarında resim ve müzikle uğraşan evli, 2 çocuk babası Eşref Gürpınar, zamanla bu hobisini ilerletti. Emekli olmasının ardından kendini şiir yazmaya, şarkı ve türkü besteleyerek, klip çekmeye adadı. Hatta Gürpınar, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmak için kredi kullanarak bir daire aldı. Odalarından birini 'Yörük Efe Odası' olarak düzenledi. İçini yöresel eşyalarla donattı. Zamanının çoğunluğunu bu odada geçiren Gürpınar, burada şiir yazıp, besteler yapıyor. Kendini aynı zamanda Aydın'ın tanıtımına adayan Gürpınar, daha önce karpuz ile ilgili çektiği klibe bu defa Aydın'ın incirini de ekledi. 'Aydın İnciri' adını verdiği bir klip çekti. Gürpınar, bestesini kendisinin yaptığı türkünün klibinde, Buse Bozan, Güvenç Yıldırım, Nihal Bozan, Murat Akyüzlü, Neslihan Ayyıldız ile vatandaşlara rol verdi. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük ilgi gördü.