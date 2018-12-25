Emekli Müftü Mustafa Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Tepebaşı eski müftüsü Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Tepebaşı
eski müftüsü Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye
'nin birçok yerinde müftülük yapan Mustafa Yılmaz, pazar günü evinde kalp krizi geçirerek hastaneye ulaşamadan vefat etti. Batıkent Seyrantepe Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Emirdağ
Ağılcık köyünde defnedilecek olan emekli müftüyü, sevenleri son görevinde yalnız bırakmadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, AK Parti Odunpazarı
eski İlçe Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda vatandaş da cenaze namazına katıldı.
Türkiye'nin birçok yerinde müftülük yapan Mustafa Yılmaz, 2008 yılında da Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü'nde görev yapmıştı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:32 Kaynak: İHA
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