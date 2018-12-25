Son Dakika Haberleri: Emekli Müftü Mustafa Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Müftü Mustafa Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Tepebaşı eski müftüsü Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Müftü Mustafa Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Tepebaşı eski müftüsü Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin birçok yerinde müftülük yapan Mustafa Yılmaz, pazar günü evinde kalp krizi geçirerek hastaneye ulaşamadan vefat etti. Batıkent Seyrantepe Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Emirdağ Ağılcık köyünde defnedilecek olan emekli müftüyü, sevenleri son görevinde yalnız bırakmadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Odunpazarı eski İlçe Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda vatandaş da cenaze namazına katıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde müftülük yapan Mustafa Yılmaz, 2008 yılında da Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü'nde görev yapmıştı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:32 Kaynak: İHA

Yaşam
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