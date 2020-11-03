Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor - Son Dakika

Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor

03.11.2020 11:01

Bir arazi çalışması için 18 yıl önce Karaman'a gelen jeoloji mühendisi, hayran kaldığı Göz Mağarası'nın yakınında bir taş ev inşa ederek 15 yıldır tek başına bir hayat sürdürüyor.

Bir arazi çalışması için 18 yıl önce Karaman'a gelen jeoloji mühendisi, hayran kaldığı Göz Mağarası'nın yakınında bir taş ev inşa ederek 15 yıldır tek başına bir hayat sürdürüyor.

Aslen Sivaslı olan ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünde çalıştığı sırada arazi taraması için 2002'de Karaman'a gelen mağara araştırmacısı jeoloji mühendisi Emrullah Özel, bir muhtarın tavsiyesiyle Bucakışla köyündeki Göz Mağarası'nı gezdi.

Mağara ve çevresine hayran kalan 71 yaşındaki Özel, o dönem bölgeden arazi satın almak istedi ancak maddi imkanları el vermediği için bu arzusunu yerine getiremedi.

Bir yıl sonra emekli olmasının ardından ikramiyesiyle satın aldığı arazi üzerine taş ev inşa eden Özel, 2005'ten bu yana bu topraklarda şehir stresinden uzak, doğayla iç içe yaşıyor.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı seven biri olduğunu söyleyerek, daha önce Ankara ve Sivas'ta yaşamasına rağmen köy yaşantısı tecrübesi olduğunu anlattı.

Bucakışla yakınındaki Göz mevkisindeki evini yaptığı sırada yol ve elektrikten yoksun bir hayat sürdüğünü dile getiren Özel, "Önceleri elektrik ve yol yoktu. Jeneratörle, güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacımı karşılıyordum. Sonra yeşil hat elektriği geldi. Yaşam daha kolaylaştı. Burada yaşamaya başladım. 15 yıl geçti, yaz kış buradayım." diye konuştu.

Doğa ve hayvanlarla iç içe huzurlu bir yaşam

Burada yaşaması için bir çok nedeni olduğunu aktaran Özel, "Buranın rakımı 300 metre. Kar düşmez buraya, yağsa bile hemen erir. Yanı başımda güzel bir Göksu Nehri. Arazim içerisinde içilebilir bir kaynak suyum var. Burada yaşamamak için hiçbir neden yok. Her şey doğal. Ekip biçiyorum. Bahçemde her meyve ağacından 3-5 tane var. Kendi ürettiğim meyveyi yiyorum. Portakal, limon ve zeytin ağaçlarım bile var. Doğal olarak kendi zeytin yağımızı çıkarıyoruz. Burada biber, domates, patlıcan, ıspanak her türlü sebzemi kaldırıyorum. Bunlardan kışın kullanmak için kurutmalık konserve yapıyorum. Ekmeğimi kendim yapıyorum. Ördek, tavuk, kaz, ikişer kedi ve köpeğim var. Bu hayvanların birbirleriyle uyumlu yaşamlarını görmek bile bir neden. Çok huzurluyum." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar güzel bir mağara çok az"

Burada yaşamanın yanı sıra Göz Mağarası'nın ve çevrenin tanınmasını, turizme kazandırılmasını da hedeflediğinin altını çizen Özel, şöyle devam etti:

"Doğa turizminin Türkiye'de çok fazla olmayan özellikleri burada mevcut. Konaklama, kamp yapma ve rafting imkanı, dağcılık, tırmanma, yürüyüş ve organik tarımın tamamının bir arada yapılabileceği başka bir yer yok, diye düşünüyorum. Göz Mağarası fiziksel olarak çok önemli bir mağara. Ülkemizin birçok yerinde mağara araştırmaları yaptım. Bu kadar güzel bir mağara çok az. Son günlerde mağaranın içinde hatıra yazıları tespit edildi. Tarihi olarak da bir önem kazandı."

Buraya ilk geldiğinde köylülerin kendisini kabullenemediğini, kendisine "Deli veya hazineci" dediğini fakat zamanla onların da durumuna alıştığını vurgulayan Özel, "Burası son derece steril bir bölge. Özellikle pandemi döneminde çok rahat ettim. İnsanlar gelip gidiyor ama kurallara uyuyoruz. Bir sıkıntı çekmedim." dedi.

Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor
Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor
Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor
Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor

Karaman, Emekli, Maden, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor - Son Dakika


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