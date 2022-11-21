Özellikle narkotik biriminde koku alma duyuları üst düzey olan bu köpekler, aldıkları eğitimle birlikte suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sosyal medyada, emekliye ayrılmış bir narkotik köpeğinin sahibinin söylediği bir kelimeye verdiği tepki tekrar gündem oldu.
Söz konusu videoda , sahibinin alışveriş listesini sakince dinleyen emekli narkotik köpeği, "Kokain" kelimesini duyduğu anda sahibinin yüzüne gayet ciddi bir ifadeyle baktı.
Videodaki diyaloğa şu kelimeler yansıdı; "Kardeşim alışveriş listesi; Ekmek, süt, makarna, yumurta, mayonez, kokain... Şaka yapıyorum"Yeniden gündem olan görüntüler son 24 saatte 1 milyonun üzerinde izlenme oranı yakaladı.
Son Dakika › Yaşam › Emekli narkotik köpeğinin bir kelimeye verdiği tepki hayli dikkat çekti - Son Dakika