Emekli narkotik köpeğinin bir kelimeye verdiği tepki hayli dikkat çekti

Özellikle narkotik biriminde koku alma duyuları üst düzey olan bu köpekler, aldıkları eğitimle birlikte suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sosyal medyada, emekliye ayrılmış bir narkotik köpeğinin sahibinin söylediği bir kelimeye verdiği tepki tekrar gündem oldu.

"KOKAİN" KELİMESİNİ DUYUNCA AŞIRI TEPKİ VERDİ

Söz konusu videoda , sahibinin alışveriş listesini sakince dinleyen emekli narkotik köpeği, "Kokain" kelimesini duyduğu anda sahibinin yüzüne gayet ciddi bir ifadeyle baktı.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENME ALDI

Videodaki diyaloğa şu kelimeler yansıdı; "Kardeşim alışveriş listesi; Ekmek, süt, makarna, yumurta, mayonez, kokain... Şaka yapıyorum"Yeniden gündem olan görüntüler son 24 saatte 1 milyonun üzerinde izlenme oranı yakaladı.