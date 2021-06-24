Emekli öğretim görevlisi hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan emekli öğretim görevlisi Ahmet Şenses, 4 yıl önce hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdü.

Ahmet Şenses, Gazi Üniversitesinden emekli olduktan sonra hobi olarak ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

Kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenen Şenses, eşi Naciye Şenses'in de destekleriyle ürettiği kozalardan aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ahmet Şenses, AA muhabirine, ipek böceği yetiştiriciliğinin ev hanımları ile emeklilerin yapabileceği ve ek gelir elde edebileceği güzel bir alan olduğunu söyledi.

Hiçbir masrafı olmadan 30-40 gün içerisinde aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Şenses, "Bu işi yapabilmek için en az 3-4 yıllık dut ağaçlarınızın olması lazım. Yeni diktiğiniz bir ağaçsa bir paketteki 20 bin böcek için 30-40 ağaç ancak yetiyor. 20 bin böcek 400 kilograma yakın yaprak tüketiyor. Ortamın ısısının en az 24, en fazla 30 derece olması gerekiyor. Nemin de yüzde 60-70 olması lazım." diye konuştu.

Şenses, ilk seferde ufak tefek eksiklikler olabildiğini ancak daha sonra ek gelir sağlayacak bir işe kavuşulduğunu dile getirdi.

"Hiçbir masrafı yok"

Yılda bir ay üretim yaptığına, 4 pakette 80 bin böcekle yaklaşık 200 kilogram koza ürettiğine dikkati çeken Şenses, şunları kaydetti:

"Bir paketten 44 kilograma yakın koza üretimi oluyor. Kozanın kilosu geçen yıl 75 liraydı. Bu yıl 85-90 lira olacağını düşünüyoruz. Böceklerin kozaya girdikten 15-20 gün sonra toplanıp Kozabirlik'e gönderilmesi gerekiyor. Bunların gönderilmesi sırasında hiçbir masrafınız olmuyor. Sadece emeğiniz var. Böceklerin getirilmesinden, kozaların kargoya verilip gönderilmesine kadarki süreçte Kozabirlik bütün masrafları karşılıyor."

Üniversitedeyken ipek böcekçiliğiyle ilgili AB projeleri ve benzer çalışmaları öğrencilerle yaptığını anlatan Şenses, "Hanım da 'proje proje diyorsun ama daha başlatmadın' dedi. Biz de böyle bir hobiyle başlatalım dedik. Sonrasında da devam etti gitti bu şekilde. Emekli olduk, kenarda duran bir insan olmayalım, ilçemizdeki insanlarımıza faydalı olalım diye düşündük. İnşallah başarılı olmuşuzdur." dedi.

Eşine destek olan Naciye Şenses de ev hanımlarına ipek böceği yetiştiriciliği yapmalarını önererek, "Türk kadınlarının hepsi bu işi yapsın, çalışsın, verimli olsunlar. Yatmakla, oturmakla ellerine bir şey geçmez." ifadelerini kullandı.