Emekli öğretim üyesinden Biden'ın 'Soykırım' sözlerine tepki mektubu - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlaması yapmasına tepki gösteren ESOGÜ eski öğretim üyesi Doç. Dr. Günseli Naymansoy, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğine (AB) gönderdiği mektup ile Ermenilere seslenerek, "Lütfen bu kışkırtmalara prim vermeyiniz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamış ve bu sözler birçok kesimden tepki almıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) eski öğretim görevlisi Doç. Dr. Günseli Naymansoy da, Biden'ın sözleri üzerine konuyla ilgili farkındalık oluşturmak adına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Avrupa Birliğine mektup postaladı. Mektubunu daha sonra elektronik posta yoluyla da gönderen Naymansoy, iki yerden de herhangi bir yanıt alamadı.

"En önemlisi iyi bir insan olmak"

Mühendis ve eğitimci Doç. Dr. Günseli Naymansoy, yazdığı mektubunda Ermenilere seslendi. Kendisini tanıtarak söze girdiği yazıda Naymansoy, "Ben bir Türk kadınıyım. Yaşamım boyunca doğru bilgiye ulaşmak için aralıksız okumayı sürdürdüm. Bir eğitimci olarak öğrencilerime her ders istinasız söylediğim bir cümle şudur: 'Kendinizi geliştirin ve iyi bir mühendis olun, ama ondan çok daha önemlisi iyi bir insan olmaktır'" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de doğup büyüdüğünü ve annesinin gençken birçok Ermeni ve Musevi arkadaşı olduğunu yazıya döken Naymansoy, dolayısıyla onlara karşı hiçbir zaman önyargısı olmadığını anlattı.

"Siyasi çıkarlar için insanları birbirine düşman etmenin zamanı artık geçmeli"

Salgın sürecinde insanların bir olduğunu, herhangi bir ayrım yapılamayacağının bir kez daha görüldüğünün altını çizen Doç. Dr. Günseli Naymansoy, Joe Biden'ın Türkleri soykırımla suçladığı sözlerine tepki gösterdi. Siyasi çıkarlar için insanların birbirlerine düşman edildiğini burgulayan Naymansoy, "Son derece acı bir deneyim olarak salgın sürecini yaşadık. Bu süreçte bir kez daha gördük ki tüm dünyada insanlar aynıdır. Her yerde iyi insanlar olduğu gibi bencil insanlar da vardır. Siyah, beyaz hangi ırktan olursak olalım hepimiz aynıyız ve hepimiz daha iyi bir dünya için çalışmalıyız. 21. yüzyılda tüm problemleri akılla ve sevgiyle çözmeliyiz, savaşlarla ve nefretle değil. Çünkü savaşların kazananı yoktur. Amerikan Başkanının atalarımı soykırımla suçladığını duyduğumda çok üzüldüm ve şaşırdım. Siyasi çıkarlar için insanları birbirine düşman etmenin zamanı artık geçmeli. Tüm ülkeler geçmişleriyle yüzleşmeli. Bunu bilim insanları yapabilir, siyasetçiler değil. Tüm emperyalist ülkelerin kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşmesi barışçıl bir dünya için şarttır. Bunu yapmadıkları için kendi ülkelerindeki bazı ırkçı görevliler yüzünden insanlar yaşamlarını kaybetmektedir" sözlerini kullanarak bazı siyasetçilerin ırkçı politikalarından yakındığını yazdı.

"Lütfen bu kışkırtmalara prim vermeyiniz"

Ermenilere seslenen eğitimci Günseli Naymansoy, kendilerinden Joe Biden gibi siyasetçilerin bu tip soykırım iddialarına karşı prim vermemelerini rica etti. Naymansoy, "Lütfen bu kışkırtmalara prim vermeyiniz. Objektif bilim insanları birlikte çalışarak sorunları ortaya koymalı ve sonuçta herkes kendi yaptıklarının sorumluluğunu almalıdır. Size özellikle ilk Başbakanınız olan Ovanes Kaçaznuni'nin 1923 yılında Ermenistan'ın en önemli siyasal partisi olan Taşnaksutyun Partisi'nin Bükreş'te yapılan Yurtdışı Konferansı'na bir rapor olarak sunduğu belgeyi okumanızı öneriyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR