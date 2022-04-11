EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
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EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR

11.04.2022 11:44

OSMANİYE'de müzik öğretmeni Halil Ünlü (62), 45 yıl boyunca gönül verdiği müzik sevdasını emekli olduktan sonra da öğrencilere aşılamayı sürdürüyor.

OSMANİYE'de müzik öğretmeni Halil Ünlü (62), 45 yıl boyunca gönül verdiği müzik sevdasını emekli olduktan sonra da öğrencilere aşılamayı sürdürüyor.

Güneysu İlkokulu tarafından e-twinning projesi kapsamında, emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla 'Hatırla Öğretmenin' adı altında proje hazırlandı. Bu kapsamda, aynı okulda meslek hayatının son 20 yılını tamamlayan ve 2020 yılında emekli olan müzik öğretmeni Halil Ünlü, öğrencilere, bilgi birikim ve tecrübelerini öğrencilere aktarmak üzere yeniden okula davet edildi. Proje kapsamında, Halil Ünlü, 45 yıl boyunca gönül verdiği müzik sevdasını özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine aşılamayı sürdürüyor. Yaklaşık yarım asırlık öğretmenlik hayatı boyunca yüzlerce öğrencisine müzik dersi verdiğini ve tüm birikimlerini 45 yıllık öğretmenlik mesleğinde öğrencilerine aktardığını ifade eden Halil Ünlü, 'Projeye göre emekli olanların öğretmenlerin eğitim hayatının bitmediğini gösterdiler. Bende bu sebeple gönül verdiğim müzik eğitimine aynı coşku ve heyecanla devam ediyorumö diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Hacı Ahmet Şahin, e-twinning projesi ile emekli olan öğretmenlerin meslek hayatlarının bitmediğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR
EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR
EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR

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Emekli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMEKLİ ÖĞRETMEN, 45 YILLIK MÜZİK SEVDASINI AŞILAMAYI SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


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