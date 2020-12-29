Emekli öğretmen, 9 dairesini Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı - Son Dakika

TOKAT'ta isminin açıklanmasını istemeyen emekli öğretmen, 9 dairesini, Kuran kurslarında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi Başkanı Abdullah Pamuklu'nun hazır bulunduğu törenle emekli öğretmen, 9 dairesini bağışladı. Törende İl Müftüsü Pamuklu, Allah'ın rızasını ön plana alarak yardımlaşma duygusunu daima canlı tutmak suretiyle çok büyük eserleri vücuda getirdiklerini ifade etti. Pamuklu, "Anadolu insanının mallarını vakfederek adeta daha bu dünyada iken ölümsüzleşmek isteyerek, kesintisiz hayır duygusu ile hareket etmektedir. Bugün burada büyük bir mal varlığını Kuran hizmetlerine vakfeden Tokatlı hayırsever kardeşimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.Bağışta bulunan emekli kadın öğretmen ise İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya Kuran kursu hizmetlerindeki gayretleri ve kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, tek amacının İslam'a hizmet ve Allah'ın huzuruna iyi bir kul olarak çıkmak olduğunu söyledi.