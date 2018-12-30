Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmen, Aracında Yanmış Şekilde Bulundu

Emekli Öğretmen, Aracında Yanmış Şekilde Bulundu

1 saat önce İlandır

Manisa'nın Kula ilçesi bir emekli öğretmen, aracında yanmış şekilde bulundu.

Emekli Öğretmen, Aracında Yanmış Şekilde Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesi bir emekli öğretmen, aracında yanmış şekilde bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber (54), mahalle girişinde bulunan boş arazideki araçta, arka koltukta yanmış vaziyette ölü bulundu. Saraçlar Mahallesi girişinde bulunan boş bir alanda sabaha karşı yoldan geçenler, yanmış bir araç görmesi sonucu jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içinde yanmış cesetle karşılaştı. Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı inceleme sonucu 35 UFJ 84 plakalı araç içinde yanmış vaziyette bulunan cesedin emekli öğretmen Mehmet Berber'e ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yanmış halde bulunan cesedin Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, oradan da adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

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