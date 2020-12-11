Emekli öğretmen atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Nevşehir'de, emekli olduktan sonra kendine uğraş bulan 62 yaşındaki Mehmet Bahadır Dedeoğlu, atık malzemeleri değerlendirerek, gemi maketi başta olmak üzere çeşitli dekorasyon ürünleri yapmaya yöneldi.

Dedeoğlu, 11 yıl önce öğretmenlikten emekli olduğunda boş durmamak ve sanatla uğraşma hayalini gerçekleştirebilmek için evinin alt katındaki garajı atölyeye dönüştürdü.

Eski mobilya parçaları ve atık tahta, karton, metal parçalardan maket gemi, boyadığı atık cam parçalardan ise tablo yapmaya başlayan Dedeoğlu, bugüne kadar atık malzemelerden çok sayıda ürün ortaya çıkardı.

Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöpe atılan atıkların geri dönüşümü konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili sürekli araştırma içinde olduğunu, çöpleri kullanılabilir ürünlere dönüştürmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Tek masrafının gemi güvertesinde kullandığı alçı, tutkal ve boya olduğunu anlatan Dedeoğlu, bitki ve ağaç kabuklarını kullanarak boya üretme konusunda bilgi topladığını, yakın zamanda ürünlerde kullandığı boyaları da atıklardan karşılamayı hedeflediğini kaydetti.

Emekliliğinde boş durmanın kendisine fayda sağlamayacağına inandığı için vakit kaybetmeden bu çalışmalara başladığını vurgulayan Dedeoğlu, "Hep sanatla uğraşmak isterdim. Bir ressam dostum vardı, rahmetli bana cesaret verdi, ben de öylece başladım. Birçok dostum ve arkadaşım, 'Boş işlerle uğraşıyorsun' dediler. Ben boş duramam. Bütün gezegenler, atomlar, nötronlar hepsi hareket halinde. Bu kadar hareketin içinde sabit durmak insana zulümdür." dedi.

"Çöpü doğa değil, insanlar üretiyor"

İnsanların yaşadığı her yerde atık malzemelerin kolaylıkla bulunduğunu dile getiren Dedeoğlu, insanların sadece tüketmek üzere bir hayat kurmasının doğa için en büyük tahribat kaynağı olduğunu aktardı.

Çöp sorununun bir parçası olmak istemediğini, bir araya getirdiği atıklardan en çok gemi yapmaktan keyif aldığını belirten Dedeoğlu, şöyle konuştu:

"Etrafımıza dikkat edersek doğanın aslında çöp üretmediğini görüyoruz. Çöpü aslanlar, kaplanlar, zürafalar değil, insanlar üretiyor. Özellikle naylon. Her yerde atılmış naylonları görebiliriz. En çok eski gardrop parçaları, sunta gibi malzemeleri kullanıyorum. İpleri eski çuvallardan elde ediyorum. Matbaacıların attığı alüminyum saclardan gemilere yelken yapıyorum. Arasına cam boyası sürdüğüm camlardan tablo yapıyorum. Gemilerin kaplamasında ağaç ve üzüm asmasının kabuklarını, mısır koçanını kullanıyorum. Arasında böcek oluşan bağ çubuğu kabuklarını insanlar söker atar veya yakar, ben kaplamada kullanıyorum. Gemi maketçileri yapıyor, oyunca fabrikasından çıkmış gibi oluyor. Benim yaptığım gemi yorgun olmalı, fırtına görmüş ya da harpten çıkmış gibi olmalı. Doğa ve temiz hava çok eşsiz bir nimet. Bu ortak yaşam alanımızı çöplerle kaplatırsak yine en büyük sorunu biz insanlar yaşayacaktır. Bu nedenle geri dönüşümün çok önemli olduğuna inanıyorum."

Atölyesine gelen konuklarına, zaman zaman yorgunluğunu atmak için cura ile dinleti de sunan Dedeoğlu, atık malzemelerden çeşitli müzik aletleri de üretmeyi planladığını sözlerine ekledi.