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Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş - Son Dakika

Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş

10.12.2021 11:29

Antalya'da, 63 yaşındaki emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanacak katledildi. Katil zanlısı kocanın gece öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği ve hava aydınlanınca polise teslim olduğu ortaya çıktı.

Feci olay, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 70 Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katında yaşandı. 64 yaşındaki Talat Y. , dün gece eşi Gülsenem Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talat Y., Gülsenem Yılmaz'ı mutfakta bıçaklayarak öldürdü.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

SABAH OLUNCA GİDİP TESLİM OLDU

Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Y., hava aydınlanınca polis merkezine gidip teslim oldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

OĞULLARI ŞOK YAŞADI

Olayı duyup gelen çiftin çocuklarından Kayhan Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri ve savcılık evde inceleme yaptı.

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş
Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş
Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş
Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş
Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş

Yeniköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş - Son Dakika
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