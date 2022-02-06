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Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı! - Son Dakika

Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı!

06.02.2022 14:02

Etiler'de 65 yaşındaki adam ile 78 yaşındaki kadını ağına düşüren telefon dolandırıcılığı çetesi, kendilerini polis olarak tanıtarak iki yaşlıyı toplam 1 milyon lira dolandırdı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen dolandırıcı yakalanıp cezaevine gönderilirken, çetenin paraları yanlış kişilere vermesinler diye dolandırdıkları yaşlı kişilerle arasında "Sarı saçlım, mavi gözlüm" diye parola belirlediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcılığı çetesi, akşam saatlerinde 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ın ev numarasını aradı. Kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, Mertan'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı! Parola; ''Sarı saçlım, mavi gözlüm''

YAŞLI ADAMIN HESAP BİLGİLERİNİ ALDILAR

Mertan'a hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı! Parola; ''Sarı saçlım, mavi gözlüm''

''SARI SAÇLIM, MAVİ GÖZLÜM'' PAROLASINI KULLANDILAR

Daha sonra dolandırıcı yaşlı adama aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Sarı saçlım, mavi gözlüm" olduğunu söylemesinin ardından ertesi gün Mertan, 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Ardından da dolandırıcıyı arayarak yaptığı işlemleri anlattı.

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Polis Memuru, Dolandırıcı, Beşiktaş, Etiler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli öğretmen çete kurup yaşlıları 1 milyon lira dolandırdı! - Son Dakika
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