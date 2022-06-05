Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü

05.06.2022 15:55
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü

BURSA'da yaşayan emekli öğretmen Hasan Özkan (68) ile eşi Nebahat Özkan (67), Ankara'daki oğullarını ziyarete giderken Eskişehir'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybetti.

BURSA'da yaşayan emekli öğretmen Hasan Özkan (68) ile eşi Nebahat Özkan (67), Ankara'daki oğullarını ziyarete giderken Eskişehir'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybetti. Çiftin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Kaza, Sivrihisar- Polatlı kara yolunda dün gece meydana geldi. Bursa'daki çeşitli okullarda idarecilik yapan, 1'i kız 1' i erkek 2 çocukları olan emekli öğretmen çift Hasan Özkan ile emekli Nebahat Özkan, Ankara'daki oğullarını ziyaret için yola çıktı. Hasan Özkan, Eskişehir'de Sivrihisar-Polatlı yolu üzerine geldiği sırada, 16 AJA 737 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, boş arazideki bir evin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nebahat ve Hasan Özkan, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Özkan çiftinin cenazeleri, teslim alınıp, oturdukları Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler helallik alındıktan sonra Görükle Mezarlığı'na götürüldü. Burada yapılan cenaze törenine Özkan çiftinin ailesi, akrabaları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.  Cenazeler, öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa veridi.


Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
YORUMLAR
500
Karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu Karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu
Kaynak: DHA

Hasan Özkan, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:59:47. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement