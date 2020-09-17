Emekli öğretmen çiftin teraslarından pazara uzanan eğlenceli uğraşları - Son Dakika

Emekli öğretmen çiftin teraslarından pazara uzanan eğlenceli uğraşları

Bugüne kadar birçok öğrencinin hayatına dokunan öğretmen çift, emekli olduktan sonra teraslarında kurdukları atölyede yaptıkları el emeği ürünleri pazarda satışa sunuyor.

Emekli öğretmen çiftin teraslarından pazara uzanan eğlenceli uğraşları, System.String[]

Bugüne kadar birçok öğrencinin hayatına dokunan öğretmen çift, emekli olduktan sonra teraslarında kurdukları atölyede yaptıkları el emeği ürünleri pazarda satışa sunuyor.

Anadolu'nun birçok köşesinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Mücahit ile Nilüfer Dumanlı çifti, bir süre önce Antalya'ya yerleşmeye karar verdi.

Emeklilik günlerini verimli geçirmek isteyen 60 yaşındaki Mücahit Dumanlı, ahşap işlerine merak sardı. El becerisinin iyi olduğunu fark eden Dumanlı, evlerinin terasını atölyeye çevirerek kendisini daha da geliştirdi.

Eşinden etkilenen 33 yıllık hayat arkadaşı 55 yaşındaki Nilüfer Dumanlı da el sanatı işleriyle uğraşmaya başladı. Eşi gibi teraslarının bir kısmını atölye olarak kullanan Dumanlı, resim ve rölyef çalışmaları yaparak tuvalleri adeta sanat eserlerine dönüştürür hale geldi.

Her gün belirli saatlerde atölyelerinde çalışan çift, birbirlerine fikir veriyor, yardımlaşıyor, bazen de eserlerini birlikte tamamlıyor.

Birlikte sergi açmak istiyorlar

Mücahit Dumanlı, AA muhabirine, uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından sanat sayesinde kendilerine vakit ayırdıklarını, bu süreçte kendilerini bulduklarını söyledi.

Hayatta eserleriyle iz bırakmak istediklerini belirten Dumanlı, "Bunu birlikte yapmanın çok daha özel olduğunu düşünüyoruz. Hayatımızın her dönemi üretmekle geçti. İnsan ürettik, bilgi ürettik, sanat eseri ürettik. Hayatta daha fazla yer edinen ve hatırlanan insanlar olmak için eserler bırakmaya çalışıyoruz. Bu sayede adımızın yaşayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Birlikte yeni şeyler üretmeye ve öğrenmeye devam ettiklerini, eşiyle ortak sergi açmak istediklerini anlatan Dumanlı, "Paylaşmayı seviyoruz. 33 yıl aynı hayatı paylaştık, öğretmenliği paylaştık, şimdi aynı çatı altında eserlerimizi sergilemek istiyoruz." dedi.

Ürettiklerini pazarda satıyorlar

Nilüfer Dumanlı ise eserlerini, Muratpaşa ilçesinde her cuma kurulan Üreten Eller Pazarı'nda satışa sunduklarını söyledi.

Pazarın keşfedilmeyi bekleyen insanlar için şans olduğunu aktaran Dumanlı, "Bizim gibi çok kişi var orada. Öyle güzel çantalar, el işleri, takılar yapılıyor ki gerçekten onların sergilenmesi ve birilerinin görmesi lazım. İnsan belli bir yaştan sonra farklı uğraşlarla zamanını iyi değerlendirmek istiyor, ürettiğimiz ürünler bize kendimizi çok iyi hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmen çiftin teraslarından pazara uzanan eğlenceli uğraşları - Son Dakika

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