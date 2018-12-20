Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmen Cinayeti 11 Ay Sonra Çözüldü

Emekli Öğretmen Cinayeti 11 Ay Sonra Çözüldü

2 saat önce

Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emekli Öğretmen Cinayeti 11 Ay Sonra Çözüldü, System.String[]
Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol (61) geçtiğimiz 10 Ocak tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol'un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.'yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Emeklilikte Yaş Şartı Değişiyor Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:21:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmen Cinayeti 11 Ay Sonra Çözüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]