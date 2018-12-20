Emekli Öğretmen Cinayeti 11 Ay Sonra Çözüldü

Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol (61) geçtiğimiz 10 Ocak tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol'un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.'yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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