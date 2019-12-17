Emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu - Son Dakika

Emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ayşe Erdeviren, dedesinden kalan iki katlı evin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ayşe Erdeviren, dedesinden kalan iki katlı evin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

Erdeviren, kendi aldığı kitapların yanı sıra yakın çevresinin bağışlarıyla Gökbelen Mahallesinde "Ayşe Öğretmen Kütüphanesi"ni kurdu. İlçede yaşayan vatandaşların sıklıkla uğradığı yer haline gelen kütüphanede haftanın belirli günlerinde kitap okuma saati de yapılıyor.

Yaklaşık bin 400 kitabın bulunduğu kütüphanenin müdavimleri arasında mahalle esnafı da bulunuyor.

Erdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneyi oluşturduğunu söyledi.

Kütüphaneyi bazı öğrencilerin ders çalışmak için kullandığına değinen Erdeviren, "Kütüphanede özellikle ders kitapları, sınavlara hazırlık kitapları, çeşitli romanlar, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunuyor. Öğrenciler gelip burada derslerine çalışabiliyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Ödev yapıyoruz, kitap okuyoruz." diye konuştu.

Kütüphanenin müdavimlerinden Sultan Üredi ise ev ortamında oluşturulan kütüphanenin oldukça güzel olduğunu söyledi.

Kerim Şimşek de daha önce kitap okuma alışkanlığının olmadığını belirterek, "Ayşe öğretmen sayesinde kitap okumayı sevmeye başladım. Güzel bir düşünce. Bizlere katkısı oluyor." dedi.

Emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
20:55 Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında - Son Dakika Haber
20:39 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika Haber
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:28 İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]