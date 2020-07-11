Emekli öğretmen doğaya olan özlemini ekolojik tarımla gideriyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Eko Dede" lakabıyla tanınan 71 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Halil Akkuş, bahçesinde meyve fideleri ve tıbbi bitkiler yetiştirerek hem doğaya olan özlemini gideriyor hem de ürettiği bitkileri ücretsiz dağıtıyor.

Ülkenin farklı illerinde yıllarca sınıf öğretmenliği yapan Akkuş, 20 yıl önce emekliliğinin ardından baba ocağı olan Aybastı Mahallesi'ne geri dönerek burada yaşamaya karar verdi.

Görevi nedeniyle çoğu zaman kent merkezlerinde yaşamak zorunda kalarak doğaya özlem duyan Akkuş, bu özlemini gidermek için 2 dönümlük bahçesinde tarımsal üretime başladı.

Akkuş, bahçesinde Suruç narı, incir, kayısı, üzüm, elma, dut, badem, erik, böğürtlen gibi meyve ağaçlarının yanı sıra kapari, aleo vera, pasiflora, korunga, rezene, çiriş, çörek ve çemen otu gibi tıbbi bitkiler de yetiştiriyor.

Bahçesinde organik olarak yetiştirdiği 20 bininin üzerinde meyve fidesi ve tıbbi bitkileri vatandaşlara ve kurumlara ücretsiz dağıtan Akkuş, doğanın gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

İbrahim Halil Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaya olan özlemini ekolojik tarım yaparak gidermeye çalıştığını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen insanlara yararlı olabilmek için mücadele ettiğini anlatan Akkuş, "Yoksulluk, açlık buna bağlı olarak kentlerde yığılma, göç, çevrenin tahrip olması, ekolojinin bozulması beni etkiledi. Biyokütle ile bunların düzeleceğine inandım. Bu alanda çalışmalar yaptım. Sosyal huzursuzluklar insana yakışmıyor. Benim amacım bu çalışmalarla bir nebze de olsa insanlara yararlı olmak ve birlikte üretip tüketmektir." dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Araştırma Kurulu'nda da uzun süre yer aldığını kaydeden Akkuş, merakından dolayı bitkiler üzerinde araştırmalar yaptığını ifade etti.

Özellikle yaşadığı bölgede çoğu bitkiyi toplayarak bir arada yetiştirdiğini belirten Akkuş, "Bölgede yenilebilen bitki tohumlarını topladım. 20 yıldır bahçemde yastıklar yaparak tüplerde meyve ve bitkileri yetiştiriyorum. Bölge insanlarına bunları gönüllü olarak ücretsiz veriyorum." diye konuştu.

"Bahçede tamamen doğal bitkiler yetiştiriyorum"

Akkuş, hiçbir kimyasal madde kullanmadan bitkileri yetiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suruç narı, incir, kayısı, üzüm, elma, dut, badem, erik, böğürtlen gibi meyve ağaçlarının yanı sıra kapari, aleo vera, pasiflora, korunga, rezene, çiriş, çörek ve çemen otunu yetiştiriyorum. Bu konuya duyarlı olan insanlar geliyor, ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyoruz. Benim kırmızı bir çizgim var. Burada hiçbir kimyasal madde kullanmıyorum, tamamen doğal yetiştiriyorum. Bitkinin ihtiyacı olan ilaç ve gübreyi doğal yollardan karşılıyoruz. Bitki artıkları, hayvan gübresini kullanıyoruz. İlaç olarak da bitki türevlerini kullanıyoruz."

Bu konuda teşekkür ve başarı belgesi de aldığını aktaran Akkuş, üniversite öğrencilerine ise bitki araştırmaları üzerine hazırladıkları bitirme tezlerinde kaynak sağladığını dile getirdi.