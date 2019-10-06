Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmen, evde başından vurulmuş bulundu
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Emekli öğretmen, evde başından vurulmuş bulundu

1 saat önce

KARAMAN'da, emekli öğretmen Ahmet Y.'nin (59) bahçe içindeki evinde, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Emekli öğretmen, evde başından vurulmuş bulundu, System.String[]

KARAMAN'da, emekli öğretmen Ahmet Y.'nin (59) bahçe içindeki evinde, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Ahmet Y.'nin cesedinin yaklaşık 1 metre ilerisinde bulunan av tüfeği, balistik incelemeye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkeze bağlı Dereköy Bağlar mevkisinde meydana geldi. Bahçelerine giden köylüler, Ahmet Y.'nin bahçe içindeki evinin kapısının açık olduğunu fark etti. Şüphe üzerine içeri girip, bakan köylüler, Ahmet Y.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, başından vurulan Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Ahmet Y.'nin cesedinin yaklaşık 1 metre ilerisinde av tüfeği buldu. Balistik inceleme yapılmak üzere tüfeğe el koyuldu. Ahmet Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli olduğu öğrenilen Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:53 Kaynak: DHA
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