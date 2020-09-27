Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Mukatter Şendur (63), evinde ölü bulundu.

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Mukatter Şendur (63), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Turan Mahallesi 155 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Mukatter Şendur'un yakınları durumdan şüphelendi. Şendur'un yakınlarının haber vermesi üzerine Mustafa Sevgi, arkadaşının bulunduğu adrese gitti. Sevgi defalarca kapıyı çalmasına rağmen, Şendur'un kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerini gelen ekipler kapıyı açtıktan sonra, Şendur'u evin içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şendur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Şendur'un cesedi Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Nazilli, Emekli, Atama, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 02:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü         
11:15
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 02:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei