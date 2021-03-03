Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
03.03.2021 11:24
Aydın'ın Çine ilçesinde yanız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Aydın'ın Çine ilçesinde yanız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 371 Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki emekli öğretmen Hamdi Baktimur'un evine giden komşusu yaşlı adama ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Özırmak ve Baktimur'un akrabalarının haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - AYDIN
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