Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 64 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Hurma Mahallesi 237 Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Selçuk Alkan'ı sabah saatlerinde odasında hareketsiz yattığını fark eden aynı evde kalan kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine daireye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emekli öğretmenin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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