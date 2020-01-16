Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

6 saat önce

Eskişehir'de 84 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de 84 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Kaderle Sokak'ta yalnız yaşayan Mehmet Yurdakul, eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde inceleme yapan polis, Yurdakul'un yatağının kenarındaki elektrik sobasının devrilmiş olduğunu ve bazı eşyalarda yanık izleri bulunduğunu tespit etti.

Yurdakul'un cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:51 Kaynak: AA
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