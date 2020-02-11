Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
6 saat önce
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde emekli öğretmen Halit Küçük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Sultanhisar
ilçesinde emekli öğretmen Halit Küçük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Atça Mahallesi 108 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan emekli sınıf öğretmeni Halit Küçük'ten bir süredir haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Küçük'ün cansız bedeni bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izine rastlanmayan Halit Küçük'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
- Aydın
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