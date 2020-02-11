Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

6 saat önce

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen 60 yaşındaki Halit Küçük evinde ölübulundu.

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen 60 yaşındaki Halit Küçük evinde ölü


bulundu.


Edininilen bilgiye göre, Atça Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Halit Küçük'ten yakınları ve arkadaşları bir süredir haber alamadı. Durumdan şüphelenen Küçük'ün evine giden arkadaşları şok yaşadı. Evde Küçük'ün cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Küçük'ün bir kaç gün önce öldüğünü belirledi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Küçük'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]