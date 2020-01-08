Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi - Son Dakika

Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mail Yılmaz(61), teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutmuş eski eşyalarla evinin iki odasını müzeye çevirerek kendi yaptığı tahta eşyalarla birlikte sergilemeye başladı.

Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mail Yılmaz(61), teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutmuş eski eşyalarla evinin iki odasını müzeye çevirerek kendi yaptığı tahta eşyalarla birlikte sergilemeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mail Yılmaz, öğretmenliği sırasında gittiği her yerde eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri topladı. Yılmaz, evinin iki odasını müzeye çevirerek 28 yıllık birikimi olan eski eşyaların yanı sıra tahtadan yaptığı eşyaları da sergilemeye başladı. Yaklaşık 15-20 yıldır torunları için ahşap oyuncak yapmaya başlayan Yılmaz, daha sonra atıl ağaç dallarını ve tahtaları işleyerek, çeşitli eşyalara dönüştürmeye başladığını söyledi.

'TOPLUMA ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Emekli olduktan sonra kendisini tamamen ahşap işlemeye adadığını söyleyen Mail Yılmaz, "Emekli olduktan sonra, kahvehane kültürüm yok, eğitimci kimliğimizle de toplumda örnek bir yaşam biçimine sahip olmak zorundayız. Kendimi tamamen bu işlere verdim. Karşıma çıkan ağaç kökleriyle, dallarıyla ne yapabiliriz diyerek hayal olarak tasarladığımız ağaç köklerine dallarına, tahta parçalarına şekil vermeye başladık. 15-20 yıldır ahşapla uğraşıyorum. 10 yıl önce emekli olunca evimin bahçesine atölye kurdum, atölyem adeta benim dünyam oldu. Köyde, yolda ve çevremdeki komşularımdan atıl olan ağaç kökü, dallarını topluyorum, Çocuklarımız için oyuncak yapıyorum. Şimdiki oyuncakların birçoğu kanserojen içeriyor. Atölyemde aynı zamanda çocukluğumda yaşadığım ve günümüze kadar gelemeyen bazı eşyalarında minyatürünü yaparak müze evimde sergiliyorumö dedi.


Cumhuriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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