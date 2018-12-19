Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmen Evini Tdv'ye Bağışladı

Emekli Öğretmen Evini Tdv'ye Bağışladı

2 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli öğretmen, evini Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Emekli Öğretmen Evini Tdv'ye Bağışladı, System.String[]
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli öğretmen, evini Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Doğanay Mahallesi'ndeki TOKİ bloklarında evi olan emekli öğretmen Gülbahar Dönmez, evinin hayır işlerinde kullanılması amacıyla TDV'ye bağışladı.

Bahşili Müftüsü Ahmet Altacı, Dönmez'e bağışından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Altacı, burada yaptığı açıklamada, evini bağışlayan Dönmez'e teşekkür etti.

Sadaka yapan insanların amel defterinin kapanmadığını hatırlatan Altacı, "İnşallah bu girişimleri örnek teşkil eder. Bu nedenle tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hayırları kabul etsin." dedi.

Dönmez ise Ankara'da da evinin olduğunu bu evi TDV'ye bıraktığını anlattı.

Bu evi öğrenciler için bıraktığını belirten Dönmez, "Benimde bu dünyaya bırakacak bir hayrım olsun diye düşündüm ve evimi TDV'ye bağışladım. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah güzel işlere vesile olacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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