Emekli Öğretmen Istranca Dağları'nı Yürüdü

EDİRNE (AA) – Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi emekli öğretmen Sadi Yalgın, Istranca Dağları'nı yürüdü.

EDİRNE (AA) – Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi emekli öğretmen Sadi Yalgın, Istranca Dağları'nı yürüdü.



Edirne Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce pek çok kültür rotalarını tamamlayan Yalgın, "Sakar - Istranca (Yıldız) Dağları Transı" için hazırlanan taslak rota üzerinde yürümek için Uşak'tan Kırklareli Vize İlçesi, Kıyıköy beldesine geldi.



Geçen yılın son günlerinde yola çıkan Yalgın, çadırlı konaklama yaparak pek çok köyü geçerek yürüyüşünün 9'uncu gününde 3 ilçe, 10 köy geçrerek Kofçaz ilçesinden Edirne'nin Lalapaşa köyüne geçti.





Hava şartları nedeniyle Bulgaristan etabını sonraya bırakan Yalgın, 220 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı.





Edirne'de EDOSK ve Trakya Doğa Sporları Derneği'ni ziyaret eden Yalgın, dernekte yaptığı konuşmada rota üzerinde yaşayan insanlarından büyük misafirperverlik gördüğünü belirtti.





Istranca Dağları'nda proje kapsamında hazırlanan dağ geçişini düşünen sporcuların (Trans) yön levhaları ve işaretleme olmadığı için alan bilgisi, harita ve GPS kullanımı konusunda yeterli bilgisi ile kış koşullarına dayanıklı ve eğitimli olması gerektiğini altını çizdi.

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