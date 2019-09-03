Emekli öğretmen izlediği filmden etkilenerek 5 kitap yazdı

Trabzonlu 80 yaşındaki emekli öğretmen Enver Tiryaki, bilgi ve birikimlerini başkalarıyla paylaşabilmek için 11 yılda 5 kitap yazdı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Tiryaki, 1965'te İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Ordu'ya öğretmen olarak atandı. Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik ve eğitim alanında yöneticilik yapan Tiryaki, 2004'te emekli oldu.

Televizyonda izlediği Lokman Hekim filminden etkilenen 80 yaşındaki Tiryaki, emekliliğini verimli geçirmek amacıyla kitap yazmaya karar verdi. İki yıl emek verdiği "Duygu Dünyasından Yansıyanlar" adlı ilk şiir kitabını 2008'de tamamlayan Tiryaki, 2010'da "Evren ve İnsan Gizemleri", 2013'te "Doğru mu Doğrular mı?", 2015'te "Huzur Koridorundan Mutluluğa", 2019'da ise "İz Bırakan Anılar" adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Gününün büyük bölümünü evinde kitap yazarak geçiren Tiryaki, kağıtlara yazdığı notlarını daha sonra kimi zaman torunlarının da yardımıyla bilgisayar ortamına aktarıyor.

Dokuz torun sahibi Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın en büyük hobisi olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin kendisi için yeri doldurulamaz bir mutluluk olduğunu dile getiren Tiryaki, çalışma hayatı boyunca binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağladığını, yetiştirdiği birçok öğrencinin iyi mevkilere geldiğini belirtti.

Tiryaki, emekli olduktan sonra yaklaşık bir yıl dinlendiğini ancak bu süre içerisinde sürekli kitap okuduğunu ifade ederek, "Emeklilik benim için unu eleyip eleği askıya asmak değildir. Benim için emeklilikle birlikte yeni bir yaşam dönemi başladı." dedi.

Emeklilik dönemini, yaşama katkı sağlamak, insanlara yararlı olmak, bir şeyler üretmek, öğretmek ve incelemek olarak adlandıran Tiryaki, "Televizyonda izlediğim Lokman Hekim'i konu alan film, beni kitap yazmaya iten sebep oldu. Filmde, 'Senin bilgilerinden başkaları da faydalansın, kitap yaz.' diyordu. Bunu duyduktan sonra kitabın önemi beni çok etkiledi ve yazmaya karar verdim." diye konuştu.

"Dünyaya kalıcı bir iz bırakabilmek adına bilgilerimi yazarak kitaplaştırdım"

Tiryaki, dünyaya kalıcı bir iz bırakabilmek adına bilgilerini yazarak kitaplaştırdığını kaydederek, "Okuyan insan kendisini geliştirir. Okuyan insan okuduğunu da doğru anlarsa kolay kolay yanlış yapmaz. Doğru olarak yorumlar, doğru olan şeyde de insan yanılmaz. Doğru düşünmenin kuralı da iyi okumaktır." ifadesini kullandı.

Son kitabı hariç diğer kitaplarını araştırma ve inceleme üzerine yazdığını aktaran Tiryaki, şunları söyledi:

"İlk kitabımı yazmam iki yıl sürdü. İnsan rasyonel bir varlık olmasına rağmen yaşamında en etkili şey duygularıdır. Yani düşüncelerden çok duygu önemlidir. Psikolojide acı ve tatlı anların sentezi olarak tanımlanan duyguyu kitabımın başlığı yaptım. 2015 yılında yayımlanan kitabımda ise bin kişiyle yaptığım sözlü mülakatta huzur ve sağlığın insan yaşamındaki en önemli iki unsur olduğu ortaya çıktı. Bunu da kitabımda sebepleriyle birlikte anlattım. Son kitabım ise geçtiğimiz temmuz ayında çıktı."

Tiryaki, ülkenin yarınları için öğrencilerin okuyan, öğrenen ve uygulayan bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, insanın ürettiği, bir şeylere katkı yaptığı, kazandırdığı ve farkındalık yarattığı ölçüde görevini yerine getirmiş olduğunu dile getirdi.

Sağlığı el verdiği sürece yazmaya devam edeceğine dikkati çeken Tiryaki, altıncı kitabı için fikirleri olduğunu sözlerine ekledi.