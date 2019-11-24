Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü
Son Dakika Güncel Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü

6 saat önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinden Balıkesir Erdek'te bulunan arkadaşlarını ziyarete giden emekli öğretmen Vural Elbek (61) kalp krizi geçirip, öldü.

Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü, System.String[]

BARTIN'ın Amasra ilçesinden Balıkesir Erdek'te bulunan arkadaşlarını ziyarete giden emekli öğretmen Vural Elbek (61) kalp krizi geçirip, öldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesine arkadaşlarını ziyarete giden bir çocuk babası Vural Elbek, bu sabah evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Amasra'da çeşitli okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan son olarak Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Vural Elbek, 2008 yılında emekli oldu. Emekli öğretmen Vural Elbek'in cenazesi yarın Amasra'da toprağa verilecek.


Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 20:37:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]