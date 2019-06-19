Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti
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Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı.

Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvar Büyük Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde ikamet eden emekli öğretmen Halil Ünver (82)'e, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk babası Halil Ünver yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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