Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
'da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Atatürk Bulvar Büyük Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum
ilçesinde ikamet eden emekli öğretmen Halil Ünver
(82)'e, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk babası Halil Ünver yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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