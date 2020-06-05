Emekli öğretmen köyünün geleneklerini kitaplaştırdı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İlyas Özdemir'in köyünde unutulmaya yüz tutmuş gelenek, görenek ve adetleri anlatan "Karlık Orta Karadeniz'de Bir Köy" isimli kitabı yayınlandı.

Özdemir, amacının eskiden köyde yaşanan gelenek, görenek ve kültürü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Karlık köyünden görevi dolayısıyla uzun yıllar ayrı kaldığını anlatan Özdemir, "Tekrar köyüme döndüğümde atalarımızdan kalan birçok değerlerin unutulduğunu ve gençlerin bunların hiçbiri bilmediğini tespit ettim. Yüzyıllardır köyümüzde devam eden bu geleneklerin yaşatılmasını amaçlıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 160 sayfalık kitabımı yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu hazırladım." dedi.