Emekli öğretmen, maaşından artırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Giresun'da emekli öğretmen Ömer Özen, Milli Dayanışma Kampanyası'na, maaşından biriktirdiği bin lirayı bağışladı.

Merkezdeki Çınarlar Mahallesi'nde yaşayan Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak için belediyeden yardım istedi.

Giresun Belediyesi Zabıta ekipleri Ömer Özen'in evine giderek kampanya için açılan banka hesabına yatırılmak üzere bin lira parayı teslim aldı. Zabıta ekipleri parayı Özen adına banka hesabına yatırdıktan sonra dekontu emekli öğretmene teslim etti.

Zabıta görevlileri emekli öğretmen Özen'e anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederek kolonya ve maske hediye etti. Ekipler ayrıca Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun teşekkürlerini Özen'e iletti.

Emekli öğretmen Özen de kampanyaya katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.