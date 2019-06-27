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Emekli öğretmen merhum kızları adına okul yaptıracak

58 dakika önce

Edirneli hayırsever emekli öğretmen Meliha Çankaflı, kendisi gibi öğretmen olan ve hayatını kaybeden iki kızı adına kentte okul yaptırılması için bağış yaptı.

Edirneli hayırsever emekli öğretmen Meliha Çankaflı, kendisi gibi öğretmen olan ve hayatını kaybeden iki kızı adına kentte okul yaptırılması için bağış yaptı.
Bağışlarıyla daha önce de cami ve okul yapımlarına katkıda bulunan 91 yaşındaki Çankaflı, vefat eden iki öğretmen kızının adını bir eğitim kurumunda yaşatmak amacıyla okul yaptırmaya karar verdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli görüşmelerin ardından Çankaflı tarafından, 8 derslikli anaokulun yaptırılması için bağış gerçekleştirildi.
Okul, İl Özel İdaresince yaptırılarak daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.
-"Kızlarımı çok özledim"
Çankaflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da öğretmenlik yapan iki kızının hayatını kaybettiğini söyledi.
Kızlarını çok özlediğini belirten Çankaflı, şunları kaydetti:
"Kızlarımın adının anılmasını istiyorum. Onların anısına, adını yaşatmak için bağışta bulundum. Kendim de öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik bizim ailemizde temel istekti. Rahmetli eşim de okumayı çok seviyordu. Hepimiz eğitimi seviyoruz. Bu okulla hepimizin anısının yaşamasını istedim. Kızlarımı çok özledim.
Hacca gidemedim ama camilere çok yardım yaptım. Çok yaşlandım fakat yeni nesil yapılacak okulda yetişecek. Minik evlatlarımız ana okulunda okuyacak, onlara her zaman yardımcı olacağım."
Emekli öğretmen merhum kızları adına okul yaptıracak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:32 Kaynak: AA
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