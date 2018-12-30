Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmen Otomobilinde Yanmış Halde Bulundu

Emekli Öğretmen Otomobilinde Yanmış Halde Bulundu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde yanmış vaziyette bulundu.

Emekli Öğretmen Otomobilinde Yanmış Halde Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde yanmış vaziyette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi girişindeki cüruf ocağında park halinde Mehmet Berber'e (54) ait 35 UFJ 84 plakalı otomobili gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Berber'in yanarak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Berber'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarıkballı İlkokulu Müdür Yardımcısı görevinden eylül ayında emekliliğe ayrılan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Berber'in ölüm nedeninin belirlenmesi için jandarma çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:31 Kaynak: AA

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