Emekli Öğretmen Otomobilinde Yanmış Halde Bulundu
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde yanmış vaziyette bulundu.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde yanmış vaziyette bulundu.
Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi girişindeki cüruf ocağında park halinde Mehmet Berber'e (54) ait 35 UFJ 84 plakalı otomobili gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Berber'in yanarak öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Berber'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Çarıkballı
İlkokulu Müdür Yardımcısı görevinden eylül ayında emekliliğe ayrılan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Berber'in ölüm nedeninin belirlenmesi için jandarma çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:31 Kaynak: AA
"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı
Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı
Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?