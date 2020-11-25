Emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil kitabına kavuştu, 3 gün sonra korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil kitabına kavuştu, 3 gün sonra korona virüse yenik düştü

AMASYA - Amasyalı emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil, hasta yatağında çıkan 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabına kavuştuktan 3 gün sonra korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Korona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından bir süredir tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan 80 yaşındaki Karahocagil, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, vefat eden babasının 250'den fazla şiirinin yer aldığı kitabındaki "Benim değil emanetti, sahibi 'O' aldı gitti. Gel bir düşün be hey gafil hiçbir nesne senin değil. Oku, öğren, iyice bil. Can da senin canın değil" ifadelerini 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil'in de amcası olan Seyfeddin Karahocagil, Tekirdede Mezarlığı'nda geçen hafta aynı hastalıktan vefat eden kardeşi Fehminaz Atabay'ın yanına defnedilecek.