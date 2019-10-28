Son Dakika Haberleri: Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

44 dakika önce

Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından olduBURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen, kamyonun altında kalarak can verdi.

Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen, kamyonun altında kalarak can verdi.

Kaza, Bursa- İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Orakçı, 54 E 755 plakalı kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Orakçı, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında bölgede inceleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaya karışan kamyonu yan tarafta güvenli bölgeye çektirdikten sonra, trafiğin tekrar açılmasını sağladı. Kamyon şoförü H.A. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
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