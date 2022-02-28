Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı

28.02.2022 16:15
Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de emekli öğretmene ait 11 taşınmazdan 6'sını usulsüz olarak satan 3 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Edirne'de emekli öğretmene ait 11 taşınmazdan 6'sını usulsüz olarak satan 3 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 94 yaşındaki emekli öğretmen M.Ç'ye ait taşınmazların usulsüz olarak satıldığı ve kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, şüphelilerin 11 taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı elde ettikleri ve bunlardan 6'sını usulsüz olarak sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan U.Ç, H.Y. ve H.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Edirne, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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