Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı - Son Dakika

Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir sanatçıya sanatçı tanıtım kartı verildi.

Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir sanatçıya sanatçı tanıtım kartı verildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları değerlendirme kurulu tarafından emekli öğretmen Fikri Çalışkan 'a, maket yapımı etnografik sanatçı kartı verildi


Fikri Çalışkan, "25 yıllık eğitim hayatımdan sonra emekli oldum ondan sonra hobi olarak sanat eserlerine heves sardım sanat eserleri yapmaya uğraştım ve çalıştım. 3-4 tane sanat eseri yaptıktan sonra eş dost bizde görelim bakalım derken küçük bir sanat evi açtım. Orada sanat çalışmalarıma devam ettim ve sonunda sanat evimi dışarıya açtım. Özellikle dışarıdan gelenler turistleri, gezginlerin hizmetine sundum. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler sanat evimi gezmekteler. Sanat evim ilçe turizmine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.


Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yetkilileri ile tanıştığını, buranın sanatsal bir değeri olduğunu söylediklerini ifade eden Çalışkan, "Bu çabalarımın Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yansıtılmasını sağladılar. Bakanlıktan gelen yazı ile buradaki eserlerimden bir kısmını bakanlığa götürdüm. Orada büyük jürinin önünde sergiledim. Onlar bu eserlerimi çok çok beğendiler ve bana sanatçı kimliği verilmesine karar verildi. İlçem adına kendi adıma bundan memnuniyet duydum" diye konuştu.


İlçeyi gezmeye gelenlere sanat evini de ziyaret etmelerini öneren Çalışkan, Darende turizmine de katkı sunduğunu kaydetti. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu
Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
19:48 Malatya'da çaldığı 9 motosikleti satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
19:48 Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Son Dakika
19:46 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:45 Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:51:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]