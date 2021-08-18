Emekli öğretmene son veda - Son Dakika

Emekli öğretmene son veda

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden ve yıllarca birçok yerde eğitim alanında hizmet verdikten sonra emekli olan eğitimci Hamit Kalyoncu(79) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Eğitimci Hamit Kalyoncu için Devrek Merkez Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı