Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesedi Başında Video Çekti

Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesedi Başında Video Çekti

16 dakika önce İlandır

Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuk, zilini çalarak evine girdiği emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalandı.

Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesedi Başında Video Çekti, System.String[]
Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuk, zilini çalarak evine girdiği emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. (15) adlı çocuk, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in (67) oturduğu evine gitti. Zilini çaldığı kapının açılmasıyla aniden içeriye giren şüpheli, önceden tanıdığı düşünülen emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte video çekti.

Çektiği videoyu bir arkadaşına gönderen zanlı, daha sonra evde bulunan televizyonu alarak kaçtı. Videoyu gönderdiği arkadaşının haber vermesiyle olay yerine giden polis, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Şüpheli Y.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yürümez'in cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

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