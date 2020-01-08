Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı - Son Dakika

Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eski eşyaları toplama meraklıya bilinen emekli öğretmen, atık malzemelerden çeşitli eşyalar yapıyor, 28 yılda biriktirdiği eşyaları ise "müze" haline getirdiği evinin bir odasında sergiliyor.

Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eski eşyaları toplama meraklıya bilinen emekli öğretmen, atık malzemelerden çeşitli eşyalar yapıyor, 28 yılda biriktirdiği eşyaları ise "müze" haline getirdiği evinin bir odasında sergiliyor.


İslahiye ilçesinde on yıl önce öğretmenlikten emekli olan 61 yaşındaki Umut Mail Yılmaz, çöpe giden atık malzemeleri toplayarak oyuncak, cep telefonu aparatları, mum, abajur gibi süs eşyaları yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı evinin bahçesinde kurduğu çalışma atölyesinde hobi olarak başladığı çalışmalarda ürettiği eşyaları yakınlarına da hediye eden Yılmaz, 28 yılda biriktirdiği 500'den fazla eski eşyayı evinin ikinci katında müze haline getirdiği odasında sergiliyor.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş zamanlarını değerlendirdiğini ve eski eşyaları atölyesinde çeşitli aksesuarlara dönüştürdüğünü belirterek, "Evimin bir odasında yaptığım ve topladığım eşyaları sergiliyorum. Burası kendi dünyam oldu. Çocuklarıma da evin müze olarak muhafaza edilmesi için vasiyette bulundum. Atölyede atıktan ürettiğim ürünleri bir şekilde değerlendiriyorum. Odada teknolojiye yenilmiş, kullanılmayan malzemeleri alıp sergiliyorum. Burası herkese açık. Herkes gelip görebilir, gezebilir." diye konuştu.

Uzun emeklerle oluşturduğu "müze"yi gelecek kuşaklara da aktarmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Bahçede başladığım eşyaları sergileme isteğim evimin bir odasına taşındı. Elimde yaklaşık 100 yıllık eşyalar bulunuyor. Aralarında dikiş makinesinden gaz ocağına, eski radyodan telefonlara, gemici fenerinden plaklara, radyodan eski saat ve beşiğe kadar çok farklı eşyalar var." dedi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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