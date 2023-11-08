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Gürültü çıkartan tavus kuşunu CİMER'e şikayet ettiler - Son Dakika

Gürültü çıkartan tavus kuşunu CİMER'e şikayet ettiler

08.11.2023 14:23

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu, mahalleli tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Gökçe, tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı şikayet edildiğini belirtti.

Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Gökçe, 'Garguk' adını verdiği tavus kuşunun CİMER'e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER'e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvansever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gökçe, tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı şikayet edildiğini ifade etti.

Gürültü yapan tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi

"HAYVAN DÜŞMANLIĞI OLARAK GÖRÜYORUM"

Gökçe, "Çocukken bizim evde kitap çok okunurdu, Şehzade Şirazi'nin kitabında tavus kuşları gibi egzotik hayvanlardan bahsedilirdi. Bu durum benim duygu dünyamı etkiledi. Bütün semavi dinlerde tavus kuşunun bir nazar görevi gördüğünü biliyorum. Yunan mitolojisinde de bu duruma rastladım. Tüylerinden dolayı nazara karşı olduğu söylenir, benim de böylesi şeylere ilgim var. Ben de internetten kendime bir tavus kuşu satın aldım. 2016 yılının Aralık ayında aldım, hayvanın isimi 'Garguk' olarak koyduk. 8 yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum. Bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum." dedi.

Gürültü yapan tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi

"ARTIK MÜCADELE EDECEK GÜCÜM KALMADI"

Daha önceden de şikayet edildiğini belirten Gökçe, "Devletin bu konuda kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur. CİMER'e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden de şikayet edildi. CİMER'in bu konudaki kararı ne olur bilmiyorum, sosyal medyada destekleyenler çok oldu. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimiz de canlıyız sokaktaki hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvanseverlerin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Niksar, Tokat, Sosyal Medya, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gürültü çıkartan tavus kuşunu CİMER'e şikayet ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürültü çıkartan tavus kuşunu CİMER'e şikayet ettiler - Son Dakika
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