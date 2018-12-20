Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmenin Bıçaklanarak Öldürülmesi

Emekli Öğretmenin Bıçaklanarak Öldürülmesi

2 saat önce

Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Emekli Öğretmenin Bıçaklanarak Öldürülmesi, System.String[]
Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde emekli öğretmen Faik Akyol'un (61) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede Akyol'un komşusu D.S'nin parmak izine rastlandı. Toplanan delillerin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:09 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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