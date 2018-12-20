Emekli Öğretmenin Bıçaklanarak Öldürülmesi

Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde emekli öğretmen Faik Akyol'un (61) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Olay yerinde yapılan incelemede Akyol'un komşusu D.S'nin parmak izine rastlandı. Toplanan delillerin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Emeklilikte Yaş Şartı Değişiyor

Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep