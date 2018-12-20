Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Komşu Kadın Tutuklandı

Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Komşu Kadın Tutuklandı

11 saat önce

Emekli öğretmenin katil zanlısı komşu kadın tutuklandı Gözaltına alınan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı İkilinin internetteki bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıkları belirlendiANTALYA - Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına...

Emekli öğretmenin katil zanlısı komşu kadın tutuklandı
Gözaltına alınan kadının erkek arkadaşı serbest bırakıldı
İkilinin internetteki bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıkları belirlendi

ANTALYA - Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan komşu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve kadının erkek arkadaşı olduğu iddia dilen şüpheli ise serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 10 Ocak tarihinde emekli öğretmen Faik Akyol'dan uzun süredir haber alamayan yakınları çilingir çağırarak Akyol'un evine girdi. Evin odalarında Akyol'a rastlayamayan yakınları, balkona geldiklerinde Akyol'un kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, salonda arbede yaşandığını ve emekli öğretmenin bıçaklandıktan sonra karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığını belirledi. Evli olan Akyol'un eşinin ise İzmir'deki kızının yanına gittiği ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol'un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.'yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.S. tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.Ü. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"Arkadaşlık sitesinden tanışmışlar"
Faik Akyol ile D.S'nin internetteki arkadaşlık sitesinden tanıştıkları belirlendi. D.S. ifadesinde, arkadaşlık sitesinden tanıştığı Faik Akyol'un daire aradığını, kendisine yardım ettiğini ve ikamet ettiği sitede daire bulduğunu anlattı. Akyol'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu ve bundan rahatsız olduğunu ileri süren D.S, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:04 Kaynak: İHA

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