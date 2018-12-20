Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Sevgililere Gözaltı (2)
12 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan komşusu Derya Samut, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLANDI Antalya
'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan komşusu Derya Samut, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Samut'un erkek arkadaşı Ü.Ü. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:04 Kaynak: DHA
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