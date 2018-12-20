Son Dakika Haberleri: Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Sevgililere Gözaltı (2)

Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Sevgililere Gözaltı (2)

12 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan komşusu Derya Samut, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emekli Öğretmenin Katil Zanlısı Sevgililere Gözaltı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Antalya'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan komşusu Derya Samut, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Samut'un erkek arkadaşı Ü.Ü. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:04 Kaynak: DHA

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