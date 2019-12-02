Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve cesedi hala bulunamayan kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açılan emekli öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.B. (68), öldürülen Saliha Toker'in ablası Ümran Toker ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının, sanığın tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık avukatı, olay tarihi ve mahalline yakın bir yerde bulunan başı kesik kadın cesedine ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını belirterek, "Maktul Saliha Toker'in kızı Dilan Ay'ın yapılan DNA testinde, bu cesedin annesine ait olmadığı tespit edildi. Bu durum raporla ortaya çıktı. Bulunmayan bir cesetten dolayı itham edilen olay nedeniyle müvekkilim tutuklu yargılanıyor. Ortada somut bir delil yok, müvekkilimin tahliyesini istiyorum." diye konuştu.

Sanık H.B. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya gelmeyen tanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, savcının mütalaasını hazırlaması ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde bu yıl yeniden çalışma başlatmıştı.



Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını incelemişti.



Toker'in, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli öğretmen H.B, 6 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtilen H.B'nin, Saliha Toker'i öldürerek gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada ise cesede ulaşılamamıştı.