Emekli öğretmenin maske talebi karşılandı - Son Dakika

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan emekli öğretmenlere destek hattı ile emekli olan öğretmenlerin ihtiyaçları karşılanıyor.



Kısa bir süre önce Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan emekli öğretmenlere destek hattı ile emekli olan öğretmenler aranarak bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Akça, emekli öğretmenlere destek hattını arayarak maske istedi. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Şube Müdürü Turkay Otay, Akça'yı evinin önünde bizzat ziyaret ederek bir paket maske ve kolonya verdi.



Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır'da ikamet eden emekli öğretmenlerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından telefon irtibatı kurularak istek ve ihtiyaçlarının sorulduğunu belirterek, "Bu süreçte eğitime emeği geçen büyüklerimizin yalnız olmadıklarını bilmelerini isteriz. Sağlık ve sıhhatler diliyorum. Bir ihtiyaçları olduğu anda müdürlüğümüzü arayabilirler demiştik, hocamız da bizi arayarak maskeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende maske ve bir kolonya ile kendisini ziyaret ettim. Hal hatırını sorduk. Her zaman emekli öğretmenlerimizin hizmetindeyiz" dedi.



Emekli öğretmen Hüseyin Akça, "Maskem yoktu, bulamadım. Müdürlüğü aradım, bazen ekmek almak için fırına gitmek zorunda kalıyorum. O zaman kullanmak durumunda kalıyorum, zaten dışarı çıkmıyorum. Müdürüme teşekkür ederim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu beladan kurtulacağız" dedi. - IĞDIR